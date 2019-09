Tilburger (25) overleden bij ongeluk in Tilburg, auto botst tegen boom

De man verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom (foto: Toby de Kort).

Automobilist overleden bij ongeluk in Tilburg

TILBURG -

Een 25-jarige Tilburger is woensdagnacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de Jules Verneweg in Tilburg. De man verloor rond halfvier de macht over het stuur van zijn auto en botste vervolgens tegen een boom. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken, meldt de politie.