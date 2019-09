Man slaat overboord van duwboot bij Sleeuwijk, maar weet zich te redden: 'Hij is komen aanzwemmen'

SLEEUWIJK -

Hulpdiensten zijn donderdagochtend massaal uitgerukt na een melding dat er een persoon te water was geraakt in de Boven-Merwede ter hoogte van Sleeuwijk. Een schipper van een duwboot meldde rond zeven uur dat een medewerker van het schip te water was geraakt. Ruim een half uur later laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten dat de drenkeling zichzelf heeft weten te redden. "Hij is komen aanzwemmen", laat ze weten.