A27 tijdje dicht richting Breda na ongeluk met bestelbus, auto's en motorrijder

WERKENDAM -

De A27 vanuit Utrecht richting Breda is donderdagochtend vanaf Werkendam ruim een halfuur dicht geweest na een ongeluk met een bestelbus, twee auto's en een motor. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis vervoerd, zo laat een politiewoordvoerder weten. De weg is inmiddels weer vrij.