De beroemdste foto van de bevrijding van Breda (1944): Hoe werd-ie gemaakt?

Het was eind oktober 1944. Ria had veilig geslapen in de kelder van een melkfabriek. Toen ze naar buiten liep, ontdekte ze dat Breda bevrijd was. Hoe? "Ja, je zag overal Polen met jeeps. Het was feest."

Ria Vermeulen is het meisje links op de foto; ze is inmiddels 92.

Thuis had ze een oranje strik in haar haar gedaan. Buiten zag ze een Poolse tank. "De eerste Poolse tank die ik in de stad zag."

Ik deed maar alsof

En dan vertelt ze hoe de foto werd gemaakt. "Iemand zei tegen me: Schrijf eens wat op die tank. Ik weet nog dat ik zei: Wat moet ik dan schrijven? En toen zeiden ze: Dat maakt niet uit. Doe maar alsof." Ze lacht om de herinnering: "En dat heb ik gedaan. Ik deed maar alsof."

En zo werd een van de bekendste foto's van de bevrijding van Breda gemaakt. Al gauw dook de plaat op in de 'Katholieke Illustratie', een in die tijd bekend weekblad.

Boven haar bed

Ria heeft 'm nog steeds boven haar bed hangen. Ingelijst en samen met een groot aantal krantenknipsels. "Ja. Ik kijk er nog elke avond naar. Het was leuk om ook eens in de publiciteit te komen."

De foto duikt regelmatig op in tentoonstellingen. En af en toe staat er een journalist op Ria's stoep.

Wojciech zoals hij werkte aan de grootste muurschildering van Breda.

Wojciech

De laatste die met de foto aan de haal ging, was de Poolse kunstenaar Wojciech Kolacz. Hij maakte een dertig meter hoge muurschildering op het oude Bredase belastingkantoor en liet zich inspireren door de foto van de tank en de twee meisjes.

Wojciech: "Ik wilde een schildering maken over de vreugde van de bevrijding, niet over de gevechten en de oorlog. Deze foto paste daar precies bij."