Kraakpand Catharinastraat Breda zorgt voor angst, overlast en verwarring: gemeente gedagvaard

Het pand in de Bredase Catharinastraat dat gekraakt is.

Het enorme pand werd in februari 2019 na jarenlange leegstand voor de tweede keer in de historie gekraakt. De overlast is groot. Herrie, ruziënde drugsgebruikers, stankoverlast, dealers die af- en aanrijden en op regelmatige basis wordt er zelfs op straat gevochten. De buurt is het spuugzat.

Kinderen zijn bang van de zombies

De omwonenden zijn dan ook niet happig om publiekelijk te reageren. Buurtgenoot Izaak de Bruin wil wél reageren, maar alleen per mail.

Hij schrijft daarin: "Het kraakpand is een verslaafden- en daklozenopvang geworden, je ziet zombies naar binnen en naar buiten lopen. Ze liggen te trippen voor de deur. Wij moeten daar dagelijks naar kijken en het is triest om dat te zien. Hoe moet ik uitleggen aan mijn zoontje van 7 jaar oud dat er ineens allerlei gekke mensen naast ons wonen? De kinderen zijn bang, ze willen niet meer naar buiten. Het is een totale verloedering van de stad."

'De gemeente doet niet veel'

De bewoners van de Catharinastraat zitten met hun handen in het haar en vinden dat ze door de gemeente in de steek worden gelaten. "De gemeente doet niet veel", zo laat Izaak weten. "Ze laten vooralsnog alles toe wat daar gebeurt."

"Ook de politie zegt niets te kunnen. Af en toe komen ze op een melding af en sturen de veroorzaker van de overlast dan weg. Maar als de politie weg is, staat die vijf minuten later weer voor de deur", aldus Izaak.

Machtsspelletje over onze rug

De kans dat de overlast snel stopt, lijkt niet erg groot. Op de achtergrond zouden andere zaken spelen die de zaak ondoorzichtiger maken. Breda en huiseigenaar Van Hooijdonk hebben het namelijk al een tijdje met elkaar aan de stok. "De gemeente Breda en de eigenaar van het pand liggen elkaar op de een of andere reden niet", zegt Izaak in zijn reactie. "Daar is meer aan de hand. Het lijkt een soort machtsspelletje over onze rug."

Aangifte

De omwonenden krijgen steeds van de gemeente Breda te horen dat ze weinig kan doen aan de situatie met de krakers omdat huisbaas Van Hooijdonk geen aangifte heeft gedaan. Een strafrechtelijke procedure is nodig voor actie.

De huisbaas spande overigens wel een civiele procedure tegen de krakers aan. Die verloor hij, maar hoger beroep is aangetekend. Bovendien zegt Van Hooijdonk dat hij inmiddels wel aangifte heeft gedaan tegen de krakers.

Buurtbewoner Izaak de Bruijn is sceptisch. "Dat heeft hij al eerder gezegd." En wat de gemeente betreft: "Die kan op zoveel andere gronden ingrijpen, maar doet niks. Het lijkt wel onwil."

Blokkeerde gemeente Breda verkoop pand aan dj Tiësto?

Op de achtergrond speelt nog meer. Volgens huisbaas Marcel van Hooijdonk kon hij het bewuste pand aan de Catharinastraat namelijk in 2017 verkopen aan de investeringsmaatschappij van Tijs Verwest, alias DJ Tiësto. Villa Boerenbont, een stichting die probleemjongeren opvangt en helpt, zou dan de huurder worden. Maar de gemeente Breda, subsidieverstrekker aan Villa Boerenbont, stak daar volgens Van Hooijdonk een stokje voor en koos daarmee voor verder leegstand.

Huiseigenaar heeft Breda gedagvaard

Over het waarom is het gissen, want de gemeente Breda wil inhoudelijk niet reageren. De reden daarvoor is volgens een woordvoerder dat er een juridische procedure loopt. Dat klopt, huisbaas Van Hooijdonk heeft de gemeente Breda namelijk gedagvaard voor een getuigenverhoor. "Omdat ik de reden wel graag wil horen", zegt Marcel van Hooijdonk. "Het is zonde, het was een mooie bestemming."

Ook Villa Boerenbont hult zich in stilzwijgen. "Wij werken niet mee aan een artikel hierover", zegt Evelien Vermeij, bestuurder bij Villa Boerenbont. "Daar hebben we zo onze reden voor."

Moe gestreden

Hoe dan ook, de bewoners in de Bredase Catharinastraat zijn voorlopig het kind van de rekening. "Eigenlijk zijn wij hier in de buurt al moe gestreden", aldus Izaak de Bruin.