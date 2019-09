'Schiet haar, schiet haar in haar knie', reconstructie van brute overval op vrouw (27) in Roosendaal

ROOSENDAAL -

“Schiet haar, schiet haar in haar knie.” Met deze woorden bedreigden twee overvallers een vrouw van 27 uit Roosendaal terwijl ze haar hardhandig naar de grond drukten, een kledingstuk over haar heen gooiden en haar handen vastbonden. Details van een heftige overval op 24 februari waaraan maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht wordt besteed.