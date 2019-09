Levi Opdam ging van topclub Paris Saint-Germain naar TOP Oss: 'Nu gaat het echt ergens om'

Bekijk hier de video waarin Levi Opdam ingaat op het verschil tussen PSG en TOP Oss en het spelen in een eerste elftal.

"Ik had nog wel langer willen blijven", zegt Opdam over Paris Saint-Germain. Maar het team waar hij voor speelde bestaat niet meer. Dus zocht hij een nieuwe club. Hij trainde lange tijd mee bij TOP Oss. Daar tekende hij uiteindelijk op amateurbasis een contract tot het einde van dit kalenderjaar. "Dat heeft mijn zaakwaarnemer met de club besproken, ik bemoei me daar niet mee. Een langer contract? Dat maakt niet uit, ik kijk van dag tot dag."

Voor nu is de vleugelverdediger blij met speelminuten in een eerste elftal. "Het gaat ergens om. Als je bij het tweede zit hoef je niet te winnen, hier moet je wel echt winnen."

'Tegenstander maakt niet uit'

TOP Oss staat dertiende in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond krijgt het NAC op bezoek, de nummer twee. Een mooi affiche, zou je zeggen. "Ja, wat moet ik er over zeggen. Het maakt niet uit wie de tegenstander is. Of het Helmond Sport of NAC is, dat maakt niet uit. Je wil gewoon altijd winnen, daar gaat het om."