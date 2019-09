Man moet been missen na ongeluk met kermisattractie, eigenaar geschokt

Frank Vale, eigenaar van de kermisattractie Deca Dance uit Bergen op Zoom, is geschokt dat een man blijvend invalide is geraakt door een ongeluk met zijn attractie. Vorige week maandag liet een karretje van Deca Dance, een variant op de Break Dance, los op de kermis in het Gelderse Wijchen. De 38-jarige man en zijn zoontje raakten daarbij gewond. De man moet zijn rechterbeen missen en zijn linkerbeen is verbrijzeld. “Ik heb nooit een seconde getwijfeld aan mijn attractie”, aldus Vale.

Een plaat onder de karretjes kwam vorige week maandag omhoog, waardoor het karretje werd losgerukt, meldt Omroep Gelderland. De 38-jarige man uit Wijchen raakte bekneld in het karretje, dat door de vloer zou zijn gezakt. Hij wist zijn zoontje nog uit het karretje te gooien.

Het jongetje liep een polsbreuk op. De vader liep hoofdletsel op en botbreuken aan beide benen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, want hij verkeerde in levensgevaar.

‘Attractie opgebouwd zoals het hoort’

De kermisattractie is diezelfde avond meteen stilgezet. De volgende dag werd de attractie afgebroken en door de NVWA meegenomen. Die doet nu onderzoek hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ook het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

“Ik ben er heilig van overtuigd dat ik mijn attractie heb opgebouwd en gekeurd zoals het hoort”, zegt Vale. In april was de Deca Dance nog gekeurd door een keuringsinstantie. “Al 25 jaar bouw ik de attractie met hetzelfde personeel op. Nog nooit is er iets mee gebeurd en de attractie zou nog honderd jaar mee kunnen. Het is voor ons een grote schok dat dit is gebeurd.”

‘Slapeloze nachten’

Vale vindt het verschrikkelijk dat zijn attractie is afgepakt, maar hij wil ‘niet in de slachtofferrol duiken’. “Ik ben er heel erg door aangeslagen, maar het is voor die man, zijn zoontje en hun familie echt heel erg wat er is gebeurd.”

De Deca Dance is de enige attractie die Vale bezit. Hij weet niet waar zijn attractie nu is. “Het kermisseizoen loopt tot en met oktober, dus ik kan nu niks. We moeten met z’n allen het onderzoek afwachten, en dat bezorgt me slapeloze nachten.”