Wie wil in de jury van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? Meld je nu aan

Wil jij samen met een aantal professionele juryleden Brabantse worstenbroodjes keuren? Meld je dan aan op de website www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl.

Professionele bakkers en slagers kunnen zich deze week nog aanmelden voor de wedstrijd. Voor de thuisbakkers en leerlingen staat de inschrijving nog open tot 18 januari 2020. Het is inmiddels de 24e keer dat de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje wordt gehouden.

Workshops worstenbrood bakken

Ook dit jaar zijn er workshops worstenbrood bakken voor liefhebbers en thuisbakkers. Die workshops zijn dinsdagavond 12 november op twee locaties in Eindhoven, verder in Breda en Oudenbosch. Inschrijven hiervoor kan via: www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl.

De finale van de wedstrijd is dit keer op maandag 16 maart 2020. De datum voor de bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020 wordt later nog bekend gemaakt. Onze eigen Miss Worstenbrood, Betty van den Oetelaar, zal de verkiezing weer op de voet volgen en verslag doen.

De wedstrijd is een samenwerking van scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College (beiden in Eindhoven), Curio in Breda, Markland College in Oudenbosch, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.