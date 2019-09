Drie vrachtwagens en twee auto's betrokken bij ongeluk bij Moerdijk, drie gewonden

De slachtoffers zaten in de twee personenauto's en in een van de drie vrachtwagens,

Een personenauto staat klem tussen twee vrachtwagens in. Die auto staat horizontaal op de weg. In dezelfde rijrichting staat ook een zwaar gehavende auto schuin op de weg. Ten slotte staat in de tegenoverstelde rijrichting nog een derde vrachtwagen met schade.

Verkeersregelaars ingezet

Waarom het is misgegaan op het viaduct, is niet bekend. Verkeersregelaars regelen het verkeer bij het industrieterrein. De berging van de berokken vrachtwagens en auto's is in volle gang.

Een auto kwam klem te zitten tussen twee vrachtwagen.