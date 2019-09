Zorginstellingen boeken onverklaarbaar hoge winsten: ‘We letten op de kleintjes’

Verschillende zorginstellingen hebben een duidelijke verklaring waarom zij zo'n hoog winstpercentage hebben behaald in 2017 en 2018. Uit onderzoek van tv-programma Pointer kwam woensdag naar voren dat zestien zorginstellingen in Brabant een onverklaarbare hoge winst hadden behaald. Het gaat hier om bedragen van rond een miljoen euro.

Directeur Bob van Nunen van EPI Zorg in Eindhoven heeft een duidelijke verklaring voor zijn 36,9 procent winst. “Ik doe als directeur alles zelf, we werken efficiënt en ik werk me de pleuris.” Het bedrijf in Eindhoven heeft lage vasten lasten en dat verklaart de hoge winst.

“Wij huren een goedkoop pand. Het pand ziet er heel simpel uit. Daarnaast hebben wij niet veel management. Ik ben de enige directeur en ik ben best trots hoe wij het doen”, zegt Van Nunen.

LEES OOK:

16 zorginstellingen behalen onverklaarbaar hoge winst: 'Het deugt niet'

1,1 miljoen

Omdat EPI Zorg de kosten zo laag houden, kunnen zij volgens de directeur ook een winst behalen van 1,1 miljoen euro. “Al dit geld gaat naar de reserves zodat wij een buffer opbouwen. En wij leveren de zorg die de kinderen echt nodig hebben.”

Initiatiefnemer Alexander van den Akker van AMO actieve omvang in Tilburg geeft ook aan dat zij als zorginstelling gewoon veel winst gemaakt hebben. De reden hiervoor is omdat zij bepaalde kosten niet maken.

Geen dure taxi

“Wij bieden begeleiding op locatie, zoals in de bossen of bij speelpleinen. Zo hebben wij geen kosten aan locaties. Daarnaast hebben wij ons vervoer in eigen beheer en hebben wij geen hoge kosten aan een dure taxi.”

De zorginstelling uit Tilburg maakte 22,2 procent winst in 2018. Volgens Van den Akker voldoen zij aan alle eisen en kunnen zij maar op één manier zoveel winst behalen: “We letten erg op de kleintjes.”

Vertekend beeld

Het geestelijk gezondheidszorgbedrijf KJ-Psychologen in Roosendaal stond bovenaan op de lijst, die gepubliceerd werd door Pointer. Het bedrijf heeft vorig jaar 52,4 procent winst behaald. Bij een omzet van 1,4 miljoen euro boekte het bedrijf meer dan 730.000 euro winst.

KJ-Psychologen zegt in een reactie dat zij zich niet herkennen in dit hoge percentage. "Dit is een vertekend beeld. Er zijn fouten gemaakt door onze oude accountant en er komt nog een correctie. Deze cijfers zijn niet de werkelijkheid."

Verschillende zorginstellingen waren niet bereikbaar voor een reactie of wilden inhoudelijk niet ingaan op de cijfers.