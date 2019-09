'Stikstofprobleem niet alleen afwentelen op boeren', zegt ZLTO over advies Remkes

ZLTO vindt dat het stikstofprobleem niet alleen afgewenteld mag worden op boeren en tuinders. Dat zegt de boerenorganisatie in een reactie op het plan dat woensdag door de commissie Remkes werd gepresenteerd.

Dat plan moet de uitstoot van stikstof snel terugdringen. Om de natuur te beschermen, moet de veestapel worden verkleind. Remkes wil dat boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden uitgekocht worden. Volgens Wim Bens van ZLTO gaat het naar schatting om honderden bedrijven. "Over een paar weken moet er meer duidelijkheid zijn."

De commissie Remkes kijkt naar de boeren om uit de stikstofcrisis te komen, maar de ZLTO denkt daar anders over. “Sinds 1990 hebben boeren en tuinders al gezorgd voor 65 procent stikstofvermindering. Ze hebben forse investeringen gedaan die nog steeds terugverdiend moeten worden. We willen best onze verantwoordelijkheid nemen bij deze nieuwe problemen, maar het kan niet zo zijn dat het probleem alleen afgewenteld wordt op boeren en tuinders.”

Drempelwaarde

Als het aan ZLTO ligt gaat de commissie Remkes werken met een drempelwaarde, een uitstoot per hectare. Volgens Bens zou 80 procent van de vergunningen die nu op slot gaan, dan vergund kunnen worden.

Boze boeren gaan dinsdag demonstreren in Den Haag. ”Er is veel onrust en boosheid. Ze vinden dat ze niet gewaardeerd worden voor hetgeen ze al op het gebied van duurzaamheid hebben gedaan.”