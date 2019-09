De brug bij Keizersveer (A27) hebben we dankzij keizer Napoleon

Dag in dag uit raast het verkeer op de A27 over de brug bij Keizersveer. Een brug die we vaak voorbij horen komen in de verkeersinformatie. Dat de brug tussen Hank en Raamsdonksveer bij veel weggebruikers geen onbekende is, komt door een besluit uit 1812. Keizer Napoleon Bonaparte gaf toen opdracht voor de aanleg van een (snel)weg tussen Parijs en Amsterdam. Bij Hank volgt de moderne A27 nog altijd het tracé van die historische weg, die onder meer werd aangelegd door Spaanse krijgsgevangen.

Oorspronkelijk werd het verkeer tussen Raamsdonksveer en Hank overgezet met een veerboot. Dit was een veerdienst met de naam Keizersveer, omdat het veer de twee oevers verbond van de Napoleon-route tussen Parijs en Amsterdam. De veerdienst bleef nog tot en met 1931 in bedrijf. Na de bouw van de eerste brug en het staken van de veerdienst ging de naam Keizersveer automatisch over op de brug.

Spaanse krijgsgevangenen

Historicus Louis Bot uit Hank denkt dat maar weinig mensen weet hebben waar de naam Keizersveer vandaan komt en wat zich bij de aanleg van de weg heeft afgespeeld. “Hier bij Hank is de oorspronkelijke Keizer Napoleonweg voor een belangrijk deel aangelegd door Spaanse krijgsgevangenen. Die mensen leefden echt onder erbarmelijke omstandigheden”, vertelt Bot. “Het was armoede en ze werden uitgebuit. De mensen hier in Hank hadden daar zo’n medelijden mee dat ze de krijgsgevangenen eten en onderdak gaven.”

Kasseien en nog meer kasseien

De vijftien kilometer Keizer Napoleonweg, tussen Hank en Sleeuwijk, was bestraat met kasseien, miljoenen kasseien. Anno 2019, is er op een piepklein stukje kasseien bestrating na, niets meer van over. Dat laatste stukje ligt op het erf van een oude boerderij in het dorp. “Bij de aanleg van de brug in 1930 vond men dat het autoverkeer niet over kasseien kon rijden. De originele bestrating werd vervangen door betonplaten. Een klein stukje hebben ze hier bij de boerderij kunnen wegleggen. Dit is een restant van de Keizer Napoleonweg.”

Toekomst

Bij de verbreding van de A27 (van 2022 tot en met 2026) zal de snelweg bij Hank nog dichter naast de oude Keizer Napoleonweg komen te liggen. De bestaande Keizersveerbrug wordt overigens in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een fietspad in twee richtingen.

Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas voor het verkeer in noordelijke richting. Op deze brug komen drie rijstroken, een spitsstrook en een apart gedeelte voor landbouwverkeer.