Man wil snackbar overvallen in Eindhoven, maar uitbaatster jaagt hem weg

Een gemaskerde man heeft donderdagavond geprobeerd een snackbar te overvallen in de Lijmbeekstraat in Eindhoven. Dit lukte niet omdat de uitbaatster hem verjoeg. De overvaller ging er zonder buit weer vandoor.

De man kwam rond halfacht de snackbar binnen. Hij had een wapen bij zich. Agenten hebben in de omgeving nog naar de gevluchte overvaller gezocht. Hij is vooralsnog niet gevonden.

Het is niet de eerste keer dat de snackbar wordt overvallen. Zo deed in 2017 een man met een mes een vergeefse poging.