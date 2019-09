Maja 'tuinde erin' en kocht puppy Luna bij fokker Maarheeze: 'Ze had kennelhoest en darminfectie'

Tientallen zieke puppy's weggehaald bij fokker in Maarheeze

“We zijn hartstikke blij met onze Luna, maar het is geen normale hond.” Vier jaar geleden kocht Maja Marcelissen uit Venlo een hond bij de fokker in Maarheeze bij wie donderdag tientallen verwaarloosde puppy's werden gevonden. “Dit moet stoppen.”

Al bij aankomst op het erf had ze haar twijfels, maar toch nam ze jackrussel Luna mee naar huis. “Je wilt graag een pup en bent op slag verliefd”, vertelt Maja. Ze dacht een geschikte fokker te hebben gevonden: “Maar toen we Luna gingen ophalen, zag het er heel anders uit. De honden daar zaten er niet goed bij.”

LEES OOK: Tientallen verwaarloosde puppy's in Maarheeze: 'Ze staan torenhoog in hun eigen uitwerpselen'

Luna werd door Maja en haar man meegenomen naar een beter thuis. En daar begon de ellende. “We lieten haar controleren door de dierenarts. Ze bleek kennelhoest, een darminfectie en bacteriën in haar ogen te hebben. Ze was niet ingeënt, terwijl dat door de fokker wel was beloofd”, vertelt Maja.

Om te zorgen voor een spoedig herstel, mocht Luna de eerste drie maanden niet naar buiten. Luna was wel gechipt, maar bleek niet geregistreerd”, vertelt Maja.

Slechte darmen en angstig

Nu, vier jaar later, heeft Luna nog steeds problemen. Daarom wordt ze ieder jaar grondig nagekeken door een dierenarts. “Haar darmen zijn slecht en ze is angstig. Ze kan niet goed samen met andere honden. Als ik met haar ga wandelen, moet ik er altijd op letten dat ik haar strak houd”, zegt Maja.

Ze hoopt dat haar verhaal anderen waarschuwt: “Ik ben er gewoon ingetuind. Je denkt en vertrouwt erop dat het goed zit. Het is verschrikkelijk dat iemand zo met dieren omgaat.”