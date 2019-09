Herfstachtig weekend op komst: 'Zondag wordt echt een onstuimige dag'

"Met name zondag wordt echt een onstuimige dag", vertelt Huirne. "Een depressie trekt dan over het land en dat gaat gepaard met flink wat regen en wind. De wind waait vrij krachtig, misschien krachtig in het westen van de provincie. Kracht vijf tot zes, met flinke windvlagen. Er valt ook veel regen. De zon gaan we dan helemaal niet zien. De temperatuur ligt dan rond de 18 of 19 graden."

'We krijgen een zonnetje'

Deze vrijdag ziet het weer er een stuk beter uit. "We krijgen een zonnetje", vertelt Huirne. "'s Ochtends trokken er een paar lichte buitjes over de provincie, maar daarachter gaat het een beetje opklaren. Ook vrijdagmiddag valt er lokaal een buitje, maar er zijn plekken waar het droog blijft met zonnige perioden erbij. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Daarbij staat er wel een stevige wind uit het zuidwesten. Maar het is zeker niet zo'n regenachtige dag als donderdag."

Ook zaterdag is er wat ruimte voor de zon. "Maar dan komen er wel wat meer buien voor, denk ik. In de hele provincie valt dan wel wat. De temperatuur is iets lager, 18 graden, met nog steeds een stevige wind uit zuidwestelijke richting."