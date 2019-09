Opa Van Oosterhout werd aangezien voor Duitse spion

Henk vertelt verder: ''Op een dag, ik meen begin maart, gingen mijn vader en zijn vader, mijn opa dus, op de fiets de polder in richting Oude Maasje en Kapelsche Veer. Ze wilden naar het land om te kijken of er al wat gedaan kon worden, inzaaien of zo.''

De vader van Henk op de fiets

Vader en zoon Van Oosterhout fietsen richting de Maas als er plotseling geschoten wordt. ''Mijn vader zei tegen mijn opa: 'Ze schieten op ons! ' En opa reageerde met: 'Welnee, dat denk je maar'.'' Maar opa wordt wel degelijk geraakt, in zijn been. Hij valt van zijn fiets en blijft liggen.

De opa van Henk van Oosterhout

De schutters zijn de Poolse soldaten die ingekwartierd zitten in de boerderij van de familie Van Oosterhout. De Polen denken dat vader en zoon Duitse spionnen zijn. Pas als ze dichterbij komen zien ze dat ze op hun gastheren geschoten hebben. “Och och, opaatje toch,” zeggen ze.

De Polen zijn flink geschrokken.''Ze brachten mijn opa met een Jeep naar het ziekenhuis in Tilburg. Daar gaven de dokters hem een verkeerde behandeling, met als gevolg dat zijn onderbeen geamputeerd moest worden. Hij heeft de rest van zijn leven met een prothese moeten lopen.''