'Drugsdumping' in Park Valkenberg in Breda: mensen helpen graag een handje mee

Simon en Kirsten, de twee 'drugsdumpers', zijn acteurs van het Zuidelijk Toneel. De drugsdumpingen in het park waren een ludieke actie om hun voorstelling ‘De achterkant van Breda’ onder de aandacht te brengen. De voorstelling gaat over de verborgen samenleving achter de drugscriminaliteit.

Ze hadden meerdere jerrycans, vaten en tonnen in het zicht gelegd en die moesten ze zogenaamd dumpen in de bosjes. Ze vroegen daarbij hulp aan willekeurige voorbijgangers om ze een beetje medeplichtig te maken. Aan het einde kreeg iedereen die hielp een zakje met een ‘xtc-pilletje’, een neppil.

Bekijk hier hoe mensen Simon en Kirsten helpen:

Veel hulp

Opvallend was dat de meeste mensen niet raar opkeken toen de twee bezig waren met de jerrycans. Ook de jerrycans met de tekst ‘Vers van de lokale xtc-boer’ deden geen belletje rinkelen. Jong en oud liepen de vaten gewoon voorbij. En als ze werden aangesproken om te helpen, deden ze dat alsof het heel normaal was.

Sommigen vonden het interessanter om kippen te fotograferen dan dat ze iets zeiden van de dumping.

Een vrouw die Simon en Kirsten meehielp met ‘dumpen’ en er daarna achterkwam dat het nep was, zei dat ze het ‘lastig vindt om een drugsdumping te melden’. “Ik zie het regelmatig ook op straat. Ik zeg er vaak niks van omdat ik bang ben dat ik dan in de problemen kom”, zegt ze.

Menselijke kant van drugscriminaliteit

Amber Dijs (26) van Zuidelijk Toneel zegt dat meerdere mensen na de actie aangaven dat ze het niet gek vonden en vaker drugsdumpingen zien. “En dat is nou precies het probleem. Voor veel mensen is dit de realiteit”, zegt ze. “Met de voorstelling willen we de menselijke kant van drugscriminaliteit laten zien en laten zien dat we er allemaal een beetje onderdeel van zijn.”

Hoewel sommige mensen wel vroegen waar de twee mee bezig waren, schrok Amber wel hoeveel mensen de acteurs meehielpen of geen aandacht hadden voor de dumping. “Sommige mensen vonden het interessanter om de rondlopende kippen te fotograferen dan dat ze iets zeiden van de dumping”, zegt ze.

Voorstelling

Het doel van de actie was om mensen wakker te schudden en aandacht te vragen voor hun voorstelling. Die is in het Chassé Theater te zien van 23 tot en met 27 oktober. Ook in Roosendaal (26 en 28 september) en in Den Bosch (1 tot en met 3 oktober) is de voorstelling te zien.