Boosheid om megastal met 4500 kalveren op grens van Nederland en België

Veehoudersbedrijf Hertog Vee wil langs de grens in Baarle-Hertog een kalverhouderij beginnen met ruimte voor bijna 2500 kalveren. De Belgische provincie heeft daar een vergunning voor gegeven en de Vlaamse minister van Landbouw heeft daarna de bezwaren van zowel Nederlandse als de Belgische gemeenten van tafel geveegd. De megastal mag er gewoon komen.

Eén groot bedrijf

Hertog Vee heeft aan de Nederlandse kant van de grens al een kalverhouderij voor ongeveer 2000 kalveren. Het nieuwe bedrijf komt in België, maar grenst wel aan dat al bestaande bedrijf. Er ontstaat dus een kalverhouderij van bijna 4500 kalveren op een aaneengesloten gebied.

Het kalverbedrijf op Nederlands grondgebied. (Foto: Peter Pim Windhorst)

Op beide gemeentehuizen bestaan grote bezwaren tegen deze ontwikkeling. In een brief aan de Vlaamse regering schreven Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eerder dat onduidelijk is of er genoeg maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen.

Vogelreservaat

De nieuwe kalverhouderij komt in de buurt van een vogelreservaat. Volgens de beide gemeenten gaat het bovendien om een kwetsbare omgeving met de beken De Mark en het Merkske. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in beleid om de natuur in dit gebied te versterken. Saillant detail. Donderdag werd een wandeling door dit fraaie natuurgebied op de grens met Nederland nog als wandeling van het jaar verkozen door de provincie Antwerpen.

Angst voor aantasting van het landschap. (Foto: Peter Pim Windhorst)



De Vlaamse minister heeft de bezwaren van Baarle-Hertog en Baalse-Nassau naast zich neergelegd. De Schepen van Baarle-Hertog overweegt nog in beroep hier tegen te gaan maar vraagt zich hardop af of dat nog wel zin heeft.