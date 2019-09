Boosheid om megastallen met 4500 kalveren op grens van Nederland en België

Ondernemer Tanja van der Walle wil net over de grens in Baarle-Hertog een kalverhouderij beginnen met ruimte voor bijna 2500 kalveren. De Belgische provincie heeft daar een vergunning voor gegeven en de Vlaamse minister van Landbouw heeft daarna de bezwaren van zowel Nederlandse als de Belgische gemeenten van tafel geveegd.

Tanja van der Walle

Aan de Nederlandse kant van de grens staat al een kalverhouderij voor ongeveer 2000 kalveren. Dat bedrijf is opgericht door Tanja's ouders. Zij heeft er zelf veel gewerkt maar wil nu voor zichzelf beginnen. Van haar ouders kan ze een stuk Belgische grond overnemen dat aan hun bedrijf grenst.

Veel kalveren vlak bij elkaar

Tanja's nieuwe bedrijf komt in België, maar grenst dus wel aan dat al bestaande bedrijf. Er staan straks dus twee kalverhouderijen met in totaal 4500 kalveren vlak bij elkaar.

Het kalverbedrijf op Nederlands grondgebied. (Foto: Peter Pim Windhorst)

Op beide gemeentehuizen bestaan grote bezwaren tegen deze ontwikkeling. In een brief aan de Vlaamse regering schreven Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eerder dat onduidelijk is of er genoeg maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen.

Vogelreservaat

De nieuwe kalverhouderij komt in de buurt van een vogelreservaat. Volgens de beide gemeenten gaat het bovendien om een kwetsbare omgeving met de beken De Mark en het Merkske. Saillant detail. Donderdag werd een wandeling door dit fraaie natuurgebied op de grens met Nederland nog als wandeling van het jaar verkozen door de provincie Antwerpen.

Het landschap in de buurt van de kalverhouderijen.

Volgens Tanja komen beide bedrijven dicht bij elkaar maar is het niet de bedoeling dat het één grote onderneming wordt. "Er komen inderdaad 4500 kalveren vlak bij elkaar maar we voldoen aan alle voorwaarden op milieugebied. Anders hadden we die vergunning ook niet gekregen."

Ze heeft door dat er tegenwoordig anders over grote stallen en veehouderijen wordt gedacht dan vroeger. Maar ze wil toch graag een eigen veehouderij beginnen. "Ik ben er mee opgegroeid. Ik wil niks anders. Dit is zo leuk om te doen."

Liefst morgen beginnen

Wat Tanja betreft, begint ze morgen met bouwen. Formeel mag ze dat ook; ze heeft de vergunning binnen en een beroep van de gemeente Baarle-Hertog verandert daar niets in. Toch weet ze nog niet zeker of ze dat risico wil nemen. "Als de vergunning dan wordt ingetrokken, zit ik echt met een groot probleem."

De gemeente Baarle-Hertog weet nog niet zeker of er een beroepszaak komt. De beslissing moet binnen 45 dagen worden genomen.