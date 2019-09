Fokker die puppy’s verwaarloosde in Maarheeze is nog niet terecht, politie zoekt hem

De politie heeft de eigenaar van de tientallen verwaarloosde puppy’s, die donderdagavond in beslag zijn genomen in Maarheeze, nog steeds niet kunnen spreken. De man verliet ’s avonds zijn woning en het is onduidelijk waar hij is. “Het beste wat hij kan doen, is zich melden bij het politiebureau”, laat de politie weten.

De man wordt niet gezien als verdachte of voortvluchtig. De zaak is nog in onderzoek, maar is hij is volgens de politie wel verantwoordelijk voor de verwaarlozing van de dieren. Daarom wil de politie hem zo snel mogelijk spreken. Het Openbaar Ministerie beslist uiteindelijk wat er met de fokker gebeurt.

LEES OOK: Tientallen puppy's in laag uitwerpselen gevonden in Maarheeze: 'Een enorm smerige situatie'

“Wij kunnen ons niet voorstellen dat hij na de berichtgeving van gisteren niet op de hoogte is van het feit dat zijn honden in beslag zijn genomen”, aldus een woordvoerder van de politie. De politie probeert ondertussen via familie en andere wegen te achterhalen waar de man zich bevindt.

Verwaarloosd

De dieren zaten in hokken in hun eigen uitwerpselen of liepen buiten rond in de regen. Woordvoerder Dik Nagtegaal van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming omschreef het donderdag als 'een enorme smerige situatie, waarbij de puppy's in een flinke laag van hun eigen uitwerpselen stonden'.