Daniëlle is de 1000e inwoner van Biest-Houtakker: 'Het voelt als een warm bad'

Voor het eerst heeft Biest-Houtakker de grens van 1000 inwoners bereikt. Die mijlpaal is belangrijk voor het dorp, dat de groei nodig heeft om leefbaar te blijven. Daarom was het vrijdag feest en kreeg Daniëlle van der Putten als 1000e inwoner een kleurige kroon op haar hoofd. 'Een hele eer', vindt ze. Al was het haar niet om die kroon te doen toen ze afgelopen zomer vanuit Tilburg verhuisde.

"We woonden nog in Tilburg, maar vonden in Biest-Houtakker een kleinschalige zwemschool voor onze dochter. Dat voelde letterlijk als een warm bad." Omdat ze inmiddels genoeg had van het stadse leven en voor haar kinderen een school zocht waar de kinderen 'niet met de benen buiten hangen' volgde na de zwemschool ook een bezoek aan de basisschool van Biest-Houtakker. "Daar voelden we hetzelfde warme bad." Toen er ook nog zicht kwam op een net vrijgekomen huis was het besluit om te verhuizen snel genomen.

Kritieke ondergrens

"De school had een paar jaar geleden nog maar 60 kinderen", zegt Pierre van Oort. Hij is voorzitter van de dorpsraad. "Met zo weinig kinderen werd het kritiek om de school nog open te houden." Het dorp spande zich in voor meer huizen en een splinternieuw dorpshuis met daarin ook de basisschool en het kindcentrum. "Als er meer schoolkinderen komen groeien ook de verenigingen", legt Van Oort uit.

"We hebben nu een heel levendig dorp, maar om dat op de lange termijn zo te houden moeten die 1000 inwoners er zeker 1200 worden en we zien zelfs als een verre stip op de horizon 1500 inwoners." Om dat aantal te bereiken, moeten volgens Van Oort nog meer huizen worden gebouwd.

Jongeren willen blijven

"We zien onder jongeren veel belangstelling om hier te blijven. Er is nu een groep van zeker 50 jonge inwoners druk bezig met plannen voor nieuwbouw."

Daniëlle van der Putten is inmiddels al behoorlijk ingeburgerd. "Maar de kinderen nog veel meer. Die vinden het heerlijk hier. De aandacht die ze op school krijgen, de ruimte om te spelen."