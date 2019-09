Peter Schouten niet de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B.

Peter Schouten uit Breda wordt niet de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B.. Dat zegt Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, in het AT5-programma Park Politiek. De vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vorige week voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten.

Op Twitter heeft Schouten op het nieuws gereageerd. "Ik had me er op ingesteld, maar nu kan ik het loslaten", schrijft de Bredanaar. Burmeister zegt niet wie de nieuwe advocaat van Nabil B. wél is - enkel dat het niet gaat om Peter Schouten, die enkele dagen na de moord aangaf zich beschikbaar te stellen. De rechtbank is volgens Burmeister op de hoogte van wie de advocaat is.

'Heldhaftig'

De 'Mocromaffia-zaak' heeft betrekking op de bende rond kopstuk Ridouan Taghi. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in de onderwereld. Taghi geldt als hoofdverdachte en is de meest gezochte man van Nederland. Het Openbaar Ministerie loofde eerder 100.000 euro uit voor de gouden tip die naar hem leidt.

In deze zaak werd eerder ook al de onschuldige broer van Nabil B. vermoord. De Nederlandse Orde van Advocaten noemde het aanbod van de Bredase advocaat om bijstand te verlenen aan Nabil B. 'een zeer moedig besluit' en PvdA-voorman Lodewijk Asscher sprak van een 'ontroerend lichtpunt in deze zwarte week voor de rechtsstaat'.