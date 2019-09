Politie doet inval in Dongen na vondst drugsgrondstoffen in busje, drie mannen opgepakt

De politie heeft vrijdag in Dongen twee mannen aangehouden die reden in een busje met daarin twee grote vaten voor de productie van synthetische drugs. De mannen van 45 en 26 jaar uit Kaatsheuvel reden over de Daniëlsweg in Dongen toen agenten het busje wilden controleren. Bij die controle vonden de agenten de vaten. De mannen werden vervolgens meteen aangehouden. Later vrijdagavond werd een bewoner van een huis aan de Daniëlsweg ook aangehouden.

In het huis vond de politie bij een doorzoeking meerdere spullen die gebruikt worden bij het opzetten van een drugslab. De spullen zijn in beslag genomen. Vrijdag gaf de politie al aan dat het busje met grondstoffen voor syntetische drugs de aanleiding vormde voor het onderzoek in het huis. Er was ook brandweer bij het huis aanwezig.

Een huis in Kaatsheuvel werd vrijdag ook nog doorzocht. Ook hier heeft de politie spullen in beslag genomen die volgens haar 'mogelijke bewijslast' in het onderzoek kunnen opleveren.

