Politie doet inval in Dongen na vondst drugsgrondstoffen in busje, twee mannen opgepakt

De politie heeft vrijdagavond twee mannen opgepakt aan de Danielsweg in Dongen nadat er in een bestelbusje grondstoffen voor synthetische drugs werden gevonden. De politie heeft daarna een inval gedaan in een nabijgelegen huis, maar daar is rond negen uur nog niets aangetroffen.

Het busje stond geparkeerd aan de Danielsweg. Agenten troffen er rond kwart voor vijf twee vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs in aan. Het is onduidelijk of de opgepakte mannen in het busje zaten. “Ze waren in elk geval in de buurt van het busje”, bevestigt een politiewoordvoerder.

Momenteel doen agenten aan de Danielstraat onderzoek in een huis. “De bestelbus vormt de aanleiding voor dat onderzoek”, aldus de politie. Er is ook brandweer bij het huis aanwezig.