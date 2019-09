Grietje Post keert terug in Man Bijt Hond met de brievenrubriek ‘Lieve Grietje’

Bij de bekendmaking afgelopen zomer dat Man Bijt Hond zou terugkeren bij SBS6, leek het alsof de Werkendamse Grietje Post vergeten was door de programmamakers. In een interview met Omroep Brabant eind juli vertelde Grietje dat ze niets had gehoord van SBS6 en eigenaar John de Mol. “Geen enkel telefoontje. Ik heb jaren meegedaan aan Man Bijt Hond, maar ik heb geen enkel telefoontje gehad.”

Een brievenrubriek in de nieuwe reeks was een droom van haar. “Daar ben ik goed in hoor, brieven beantwoorden. Met mensen praten.” Die wens komt nu uit: Grietje keert terug in Man Bijt Hond met een eigen brievenrubriek.

'Ze hadden haring meegebracht'

De eerste opnamen voor de nieuwe brievenrubriek in Man Bijt Hond zijn al achter de rug. “Het was heel leuk”, vertelt de 81-jarige Grietje enthousiast. “De jongens die hier vroeger altijd kwamen die waren er weer en ze hadden haring voor me meegebracht, daar ben ik dol op. En ze hadden een hele stapel brieven bij zich, da’s een hoop werk hoor om die gelijk te beantwoorden.”

Grietje beantwoord brieven van kijkers

Grietje vertelt verder dat ze brieven heeft beantwoord die gingen over mensen die niet goed met elkaar kunnen opschieten, maar ook brieven met vragen over dieren. “De opnamen hebben de hele dag geduurd. Van ’s morgens negen tot ’s avonds vijf uur.” De programmamakers wisten Grietje ook weer zover te krijgen dat ze uit een raampje van haar huis, de kreet ‘Hallo Werkendammers’ riep. Een kreet waarmee ze landelijke bekendheid verwierf.

Afgelopen zomer gingen we bij Grietje Post langs om te vragen of ze al was benaderd voor de nieuwe Man Bijt Hond. Die reportage is hieronder (opnieuw) te bekijken.

Gratis en voor niets

Grietje is dolgelukkig dat ze weer te zien is in de nieuwe Man bijt Hond, een wens die ze al eerder uitsprak in de hier bovenstaande video. In die reportage vond ze eigenlijk ook, dat ze een gepaste financiële beloning ‘moest’ krijgen voor haar arbeid, maar ook nu doet ze het weer helemaal voor niets. “Ik krijg er niet voor betaald hoor, dat doen ze niet”, aldus Grietje van de toekomstige brievenrubriek ‘Lieve Grietje’ in Man bijt Hond