Man (35) maakt afspraak met date in park, maar wordt toegetakeld met stok

DONGEN -

Een man van 35 uit Eindhoven is vrijdagavond zwaar mishandeld in een park bij de Laagveen in Dongen. Het slachtoffer was daar voor een afspraak met een man die hij had gemaakt via een datingapp. De Eindhovenaar werd volgens de politie in het park opgewacht door twee mannen en vervolgens flink toegetakeld met een stok.