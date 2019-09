Marianne Vos grijpt naast vierde wereldtitel, Van Vleuten oppermachtig bij WK Wielrennen

Marianne Vos in het peloton.

HARROGATE -

Het is Marianne Vos uit Babyloniƫnbroek niet gelukt om haar vierde wereldtitel wielrennen veroveren. Toch was er in het Engelse Harrogate Nederlandse glorie: Annemiek van Vleuten toonde zich zaterdag superieur en pakte goud met een geweldige en kilometers lange solo.