Vierde wereldtitel voor Marianne Vos al snel uit beeld: Annemiek van Vleuten oppermachtig

Het is Marianne Vos uit Babyloniƫnbroek niet gelukt om haar vierde wereldtitel wielrennen te veroveren. Ze werd zaterdag, in het Engelse Harrogate, zesde, ver achter landgenote Annemiek van Vleuten. Die toonde zich superieur en pakte goud na een geweldige en kilometers lange solo. Vos had nog voordat de koers halverwege was al door dat ze niet in aanmerking zou komen voor een medaille, laat staan een gouden,

Vos werd zesde. Anna van der Breggen werd op ruim twee minuten achterstand tweede. De 36-jarige Van Vleuten verraste de concurrentie met een aanval op 104 kilometer voor de finish. Van Vleuten verkreeg een maximale voorsprong van 2.37.

Vos in peloton

Op de beklimming van de Lofthouse kwam de verrassingsaanval van Van Vleuten. Binnen de kortste keren had ze een minuut voorsprong op een groep met onder anderen Van der Breggen, de Britse Lizzie Deignan en ChloÚ Dygert, de Amerikaanse winnares van de individuele tijdrit. Het peloton met Marianne Vos volgde al op meer dan twee minuten.

Er waren nog honderd kilometer te gaan, het leek overmoed. Maar Van Vleuten, dinsdag als titelverdedigster slechts derde in de tijdrit, ging onverstoorbaar door. Richting Harrogate liep haar voorsprong op het toch niet kinderachtige zevental op naar anderhalve minuut.



'Duidelijk de beste'

Vos, vooraf gezien als topfavoriet, zat gevangen in het peloton op meer dan drie minuten. Ze had geen moeite met een rol op de achtergrond. "Het is niet door een incident of zo dat ik achterop raakte. Annemiek was vandaag duidelijk de beste. Vanaf het moment dat zij voorop reed en Anna in een groepje er achter, hoefden wij in het peloton alleen nog maar de anderen in de gaten te houden."



De vroege aanval was gepland, vertelde Vos. "Ja, er was over gesproken, op Lofthouse zou er vuurwerk komen. Het leek gekkenwerk, zo vroeg alleen voorop komen. Maar Annemiek was zo gedreven na die pech vorig jaar op het WK (toen ze na een val zevende werd, red.) en haar tegenvallende tijdrit, eerder deze week."