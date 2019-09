Trieste primeur voor Vierlingsbeek, dit is de weg naar de bevrijding in 1944

Het is de week na het mislukken van de operatie Market Garden in het oosten van onze provincie. Maar de komende week gaat de bevrijdingsstrijd in Brabant op verschillende fronten verder. Vanuit België kloppen de geallieerden op verschillende plekken aan de deur.

Lucky Seventh

Poolse eenheden bevrijden in de komende dagen enkele Belgische dorpen en rukken op naar de grens met Nederland. Vervolgens gaat de opmars even in de pauzestand. De zevende divisie van het Amerikaanse leger - ook wel Lucky Seventh genoemd - komt deze week in actie bij Overloon. Enkele kilometers verderop in Vierlingsbeek gooien P38's van de Amerikaanse luchtmacht zogeheten brandbommen op Duitse stellingen. Deze bommen werden voor het eerst gebruikt in een oorlogssituatie en werden beter bekend als napalm, een trieste primeur voor Vierlingsbeek.

Vloeiweide

Ook het Duitse leger zit niet stil. De top van het leger dirigeert kamfgruppe Chill van Oost- naar West-Brabant. Om precies te zijn naar de Brabantse Wal. De beruchte gevechtseenheid van Duitsers gaf in de afgelopen weken al een 'aardig' visitekaartje af bij de operatie Market Garden. Desondanks wordt komende week Ossendrecht bevrijd en dat gaat dat gepaard met zeer veel doden.

Rijsbergen krijgt op 4 oktober te maken met een inval van Duitse soldaten op een Radiopost in het huis van een boswachter op de Vloeiweide. Moeder en drie kinderen uit het gezin van de boswachter vonden de dood. Ook werden vijf onderduikers gedood. Een dag later werden als vergelding nog eens acht mensen uit het verzet terechtgesteld.

LEES OOK: Maria’s gezin en onderduikers werden verraden: Duitsers sloegen meedogenloos toe

Tips

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding. Wil je een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Harmonie speelt bevrijdingsliederen in Woensdrecht

Gelegenheidsharmonie Wachtpost 13 XXXl trekt zaterdag 5 oktober onder de naam TAPTOUR 2019 door de dorpskernen van de gemeente Woensdrecht. De harmonie, gestoken in kleding van toen, zal bekende nummers spelen van voor en van net na de oorlog. Al marcherend speelt de harmonie onder meer Happy Days are here again en It’s a long way to tipperary. Bij verzorgingshuizen in de dorpskernen brengt de harmonie ook nog eens een muzikale aubade. Dit zijn de tijden: 10.00 uur Putte, 11.00 Huijbergen, 12.45 uur Ossendrecht, 13.45 uur Hoogerheide, 14.45 uur Vliegbasis (kaarten aanvragen) en 17.00 uur Woensdrecht.

Lichtjesroute in Eindhoven

De Lichtjesroute herinnert aan de bevrijding van Eindhoven in 1944, toen geallieerden door de Eindhovenaren werden verwelkomd met lampen achter de ramen. De route door Eindhoven is een 22 kilometer lang en is verlicht met elektrische ornamenten. De gekleurde lampen branden vanaf 18 september tot 14 oktober. De Lichtjesroute is gratis toegankelijk en kan op elk willekeurig punt worden ingestoken. Met de fiets zijn alle objecten het best te zien, je bent dan ongeveer twee uur onderweg.

Wandeling: De Bevrijding van Schijndel

Dirk Paagman, docent geschiedenis en historicus, neemt je als sergeant van de 5th Queen Own Cameron Highlanders mee langs de plekken in en rond Schijndel waar de Amerikaanse 101e Airborne Division en de Britse 51e Highland Division een flinke strijd voerde tegen de Duitsers. De wandeling is zaterdag 5 oktober van 13.00 tot 15.00 uur. Het vertrek is aan de Pompstraat 17 in Schijndel. Meer informatie vind je op de website.