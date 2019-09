150 lege stoelen in het centrum van Tilburg, een voor elke verkeersdode uit 2018

In plaats daarvan zijn er teksten te lezen als:

Leeftijd: 26

Geslacht: Man

Toedracht: Eenzijdig ongeval met personenauto tegen boom

Elke stoel staat voor een van de doden die in 2018 vielen in het verkeer. Voor elk slachtoffer een lege stoel. Nietsvermoedende bezoekers aan de stad schrikken er van. En dat is precies de bedoeling. De expositie moet mensen er bewust van maken hoe belangrijk het is alert te zijn in het verkeer.

Wees Alert

Renze Bergsma is gedeputeerde bij de provincie en al jarenlang ambassadeur verkeersveiligheid. Hij is blij met het project, want het gaat niet goed in het Brabantse verkeer. In 2017 waren er al 98 doden. In 2018 waren dat er zelfs 150. “Niet eerder stonden er zoveel lege stoelen. Bergsma denkt te weten hoe dat komt: “Wat ik zie is dat er normvervaging is. Hoe kruip ik achter het stuur. Mensen gebruiken lachgas, doen hun gordel niet om, laten zich afleiden door hun mobieltje. Gedrag is zo bepalend in het verkeer.”

De ambassadeur heeft dan ook maar een boodschap voor verkeersgebruikers: “Let op als je het verkeer in gaat. Het is levensgevaarlijk."