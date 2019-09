Automobilist schept fietser in Oss, man loopt botbreuk in gezicht op

Een fietser liep zaterdagavond een botbreuk in zijn gezicht op na een aanrijding op de Hescheweg in Oss. Hij werd rond halftien geschept door een automobilist.

Het slachtoffer - een 44-jarige man uit Heesch - was niet aanspreekbaar en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar hij is volgens een politiewoordvoerster niet zwaargewond.

Geen getuigen

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er zou niemand getuige zijn geweest van de aanrijding.

De bestuurder van de auto - een 21-jarige man uit Oss - is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. "Zijn bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van alcohol dan wel drugs."