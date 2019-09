Automobilist zwaargewond na botsing in Gemonde: 'Brokstukken lagen over de hele rijbaan'

Een automobilist is zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom botste langs de Sint Lambertusweg in Gemonde. Het ongeluk gebeurde rond halfnegen, vlakbij de Rooiakker.

De auto kantelde na de botsing en versperde de weg. "Brokstukken lagen over de hele rijbaan", vertelt een ooggetuige.

Dak verwijderen

De brandweer moest het dak van de auto verwijderen om het slachtoffer te kunnen bevrijden. De politie hield nieuwsgierige mensen op afstand.

Het slachtoffer is in kritieke toestand in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van het ongeluk was een traumaheli opgeroepen. De trauma-arts stapte op weg naar het ziekenhuis in de ambulance om hulp te verlenen.

Takelen

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De auto is getakeld.