Tanks van 'Lucky Seventh' in actie, verbeten strijd bij Overloon

'Lucky Seventh' wordt de divisie van het Amerikaanse leger genoemd. Het is de bijnaam van de zevende pantserdivisie van de Amerikaanse leger: omdat ze overal zo goed uitkomen. Dat hopen ze nu ook weer, als ze te hulp komen bij Overloon.

Logo van de Amerikaanse 7e pantserdivisie

De pantserdivisie valt vandaag met de Sherman-tanks vanuit Sint Anthonis over een breed front aan. Ze richten zich eerst op Vortum Mullem en Stevensbeek waar de vijand onder meer zit verscholen in bosgebieden, goed verstopt in schutterputjes en loopgraven.

Britse artillerie vuurt vanuit Oploo, ten noordwesten van Overloon. Vanuit de lucht nemen Britse gevechtsvliegtuigen de Duitse kanonnen bij Holthees onder vuur. Ook het dorp zelf wordt getroffen.

Sherman-tank





Vluchtelingen

De Duitsers beantwoorden de geallieerde aanval. Ze vuren terug met kanonnen. Een doorbraak is er nergens. Het is het begin van een felle strijd die niet in één dag wordt beslecht. Het zouden eerder weken dan dagen worden.

Vluchtelingenstroom

Klein lichtpunt is dat veel burgers gevlucht zijn voor het naderend onheil. Een paar duizend inwoners van Overloon en omliggende dorpen als Holthees, Maashees en het naburige Smakt moesten de voorbije dagen evacueren. Ze lieten al hun bezittingen achter, de boeren hun vee. Sommigen liepen een stuk en kwamen dichtbij in de kelder bij familie of rond Venray.

Inwoners van Overloon die naar Holthees waren vertrokken kwamen uitgerekend daar in de vuurlinie bij het bombardement. Sommigen moesten opnieuw vluchten.

