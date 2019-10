Strijd in Overloon zonder succes, in het westen kwamen de Polen dichterbij

In de vroege ochtend bestoken geallieerde kanonnen de Duitse stellingen in en rond Overloon. De Duitsers reageren met mortieren, de gevreesde ('.88') flakkanonnen, anti-tankwapens en de 'nebelwerfer', die een angstaanjagend geluid maakt. Opnieuw is het voor de geallieerden lastig door te dringen in het bosgebied bij Stevensbeek, waar een deel van de gevechten woedt. In de bossen wemelt het van de fallschirmjäger en panzergrenadiere en die verzetten zich.

Bij Vortum Mullem wordt de opmars vertraagd omdat Duitsers ‘s nachts mijnen hebben gelegd en die moeten eerst worden gevonden en opgeruimd.

De dag verloopt opnieuw zonder grote doorbraak. De geallieerden verliezen acht tanks.

Shermantank: verwoest in 1944 en in (oorlogsmuseum) Overloon achtergebleven

Luidsprekers

Oorlogvoeren is ook propaganda. Bij Overloon zetten de Britten in de frontlijn een luidsprekerwagen neer. Die zendt gesproken boodschappen uit richting de Duitsers. Om ze te overtuigen dat doorvechten zinloos is en dat ze zich beter kunnen overgeven.

Het lijkt weinig effect te hebben. Een handjevol Duitsers geeft zich over. Maar bij ondervraging zeggen ze dat ze de uitzending niet hebben gehoord en toch al van plan waren om te stoppen met vechten.

Polen

Poolse eenheden van generaal Maczek bevrijden de Belgische grensdorpen Merksplas en Rijkevorsel en komen dichter aan de grens met Nederland. Langs de hele frontlijn in het westen maken de troepen zich gereed om ook daar Nederland binnen te trekken.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.