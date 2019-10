Drama op de Vloeiweide bij Rijsbergen, napalm op de Duitsers

Op de Vloeiweide bij Rijsbergen vallen Duitse soldaten in de vroege ochtend de boswachterswoning aan. Doelwit is de illegale zender van het verzet die daar zit. Maar binnen zijn ook de vrouw en drie kinderen van de boswachter. Ze sterven in de strijd. Ook vijf verzetsmensen die in het huis aanwezig zijn, worden omgebracht. Onder hen de verzetsman Paul Windhausen. Bij de actie sneuvelen ook nog drie Duitsers.

Op 5 oktober executeren de Duitsers als vergelding in het Mastbos in Breda nog eens acht verzetsmensen.

Steeds dichterbij

Ondertussen zijn de geallieerden dichtbij. In de grensstreek is het geschut goed hoorbaar. De Belgische plaatsen Stabroek, Kapellen en Ekeren worden bevrijd. De geallieerde inlichtingendiensten zien weinig problemen op de belangrijke strategische gelegen weg onder Bergen op Zoom. Maar dat is een verkeerde inschatting.

Landinwaarts is er ook beweging in het front. De Polen zijn onderweg naar Alphen en de Britten bevrijden Poppel. Ook daar naderen ze de grens.

Kasteel verwoest

Nachtaanvallen op de Duitsers in de bossen bij Overloon. Maar zonder succes. Er staan Duitse kanonnen bij kasteel Hattert en die schieten de ene na de andere tank aan flarden.

Geallieerde jachtvliegtuigen droppen brandbommen op de kanonnen bij het kasteel. Het positieve is dat de kanonnen worden uitgeschakeld. Minder fraai is dat het eeuwenoude kasteel tijdens de slag om Overloon in een ruïne zou veranderen.

Napalm

De brandbommen op het kasteel waren napalm: benzine met een kleefstof. Het is een vrij nieuw wapen dat dan nog amper gebruikt wordt. Later werd het wapen vooral bekend van de oorlog in Vietnam.

De vliegtuigen bestoken ook Duitsers in het Helderse bos bij Overloon. Maar die lanceren deze dag de ene na de andere tegenaanval. Voor de geallieerden verloopt de dag rampzalig. De verliezen zijn hoog en zeker 12 tanks worden uitgeschakeld.

