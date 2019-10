Putte bevrijd, eerste Canadese militairen in Brabant sneuvelen

Canadezen van het Essex Scottish Regiment trekken de grens over boven Antwerpen. In een brencarrier -een klein rupsvoertuig- rijden ze Putte in, ze bevrijden het dorp maar ze worden ze al gauw uitgeschakeld door een Duits kanon verderop in het dorp. Op de Antwerpsestraat in Putte vallen de eerste Canadese doden op Nederlandse bodem.

Bevrijders in Putte

Intussen oostwaarts: De aanval op Tilburg loopt vast bij Alphen. Rijdende Duitse kanonnen ( ‘stugs’) schakelen zeker drie Poolse Shermantanks uit. Ook onder Goirle vormen ze een enorme bedreiging. Kampgruppe Chill is daarvoor verantwoordelijk. Een paar geallieerde luchtaanvallen volgen. Omdat de Polen een zwakke linkerflank hebben moeten ze halt houden.

Overloon

Een dag vol Duitse tegenaanvallen bij Overloon en veel Amerikanen van het 'Lucky Seventh' die gewond worden of nog erger. Maar de Duitsers hebben ook zelf forse verliezen.

De Amerikanen maken die dag melding van een veld waar wel 80 doden en gewonden zijn gevonden. De uitputting aan beide kanten is nabij. Veel militairen vechten al bijna een week non-stop of hebben al nachten niet geslapen.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.