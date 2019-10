Horror van de oorlog, massagraven en een 'goeie mof'

Ossendrecht wordt bevrijd door het Royal Regiment of Canada. Net als het Belgische Zandvliet. Inwoners zien voor het eerst de gruwelen. Er vallen zo veel doden dat ze in massagraven gaan. 35 (van de zeker 50 dode) Duitsers belanden in een grote kuil. De Canadezen hopen dat ze nu snel via de heuvels bij Hoogerheide en Woensdrecht kunnen doorstoten naar het strategische kruispunt bij Korteven: Zeeland in. Maar dat is een illusie.

LEES OOK: Maria beschermt haar kinderen

Bij Overloon valt de Amerikaanse aanval stil. Amerikaanse verkenners ontdekken bosgebieden die er uit zien zoals in de Eerste Wereldoorlog: alleen maar kraters, omgewoeld door artillerievuur, vol schuttersputjes en loopgraven en overal lijken schroot en rondslingerende wapens.

Bombardementen

De strijd gaat ook gewoon door met opnieuw een luchtaanval. 23 Amerikaanse jachtvliegtuigen uit Florennes in België komen in actie. Daarna komen nog 12 Thunderbolts met 500-ponders die ze uitwerpen boven Vierlingsbeek.

In de resten van de kerktoren van Overloon zien de geallieerden een Duitse waarnemer met verrekijker. Een kanon schiet de toren in puin.

De Amerikanen constateren ook dat terreinwinst drie kilometer was in een week tijd. Daarmee is de operatie mislukt. De 'Lucky Seventh'-divisie moet plaats maken voor een andere legereenheid.

De geallieerde commandanten concluderen samen met Montgomery dat doorbreken vanuit de Maasoevers, de Peel en Nijmegen eigenlijk onmogelijk is.

Duitse soldaten in Vierlingsbeek tijdens strijd om Overloon

Goirle

Rond de weg Goirle-Poppel start kampfgruppe Chill een zware tegenaanval. Vanuit buurtschap Nieuwkerk begint de actie. En de parachutisteneenheid van commandant Von der Heydte valt aan vanuit de bossen bij Gorp. Eerst voeren de Duitsers artilleriebeschietingen uit en daarna komen de ze in beweging.

De geallieerde luchtmacht kan weinig omdat de partijen te dicht bij elkaar zitten. Alleen bij Nieuwkerk kunnen ze wel bombarderen. De gevechten gaan onophoudelijk door, de avond en nacht in.

'Goeie mof' redt kinderen

In Goirle is ook Karl-Heinz Rosch gelegerd. Hij is een paar dagen eerder 18 jaar geworden. Karl Heinz bedient een kanon. Tijdens de gevechten brengt hij de kleuters Jan en Toos Kilsdonk in veiligheid. Maar kort daarna sneuvelt hij door een mortiergranaat.

In 2008 gebeurt er iets bijzonders. Inwoners en ook Jan en Toos willen hun dankbaarheid tonen en plaatsen een standbeeld. Daar was ook in Duitsland aandacht voor. Maar het standbeeld mag niet op openbaar of gemeentelijk terrein, dat ligt te gevoelig. Alles wat lijkt op 'verering' van hem of een Duitse militair is omstreden, tot op de dag van vandaag. Daarom komt het beeld van Karl Heinz in de voortuin te staan, dicht bij de plek waar hij sneuvelde op 6 oktober 1944.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.