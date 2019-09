Herfstweer teistert de zondag: 'Er komt een flinke bak regen aan'

"Deze zondag wordt echt een herfstdag", vertelt Britta van Gendt van Weer.nl. Ruimte voor de zon is er niet of nauwelijks. Er staat aardig wat wind en we moeten rekenen op buien. "Dat kunnen plaatselijk best wel stevige exemplaren zijn. Misschien zelfs met een klap onweer erbij. "

"'s Ochtends vroeg was er al heel veel bewolking en regen. Er waren wel een paar plekjes - met name in het oosten van de provincie - waar het wat droger was, maar er komt vanuit het zuidwesten weer een flinke bak regen aan. Die regen trekt de komende uren over de provincie. Met daarbij ook nog eens aardig wat wind. Af en toe zelfs windkracht vijf."

Losse buien

Rond de middag lijkt het wat droger te gaan worden. "Dat is echter van korte duur, want daarachter zitten alweer een paar 'losse' buien. Daar gaan we in de loop van de middag mee te maken krijgen. Dat kunnen plaatselijk best wel stevige exemplaren zijn. Misschien zelfs met een klap onweer erbij. Tijdens die buien is die wind soms best vlagerig. Het is deze dag echt kletsnat."

De temperatuur komt uit op zo'n 18 graden. Ook zondagavond en -nacht verwacht Van Gendt een paar 'losse' buien.

'Maandag krijgen we de zon weer te zien'

Ook maandag overdag moeten we volgens haar rekenen op een lokale bui. "Maar dan zijn er ook echt wel langere droge perioden tussendoor. Maandag krijgen we ook af en toe de zon weer te zien. Vergelijkbare temperaturen als zondag, maar er staat dan wat minder wind."