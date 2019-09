Massaal autoruiten ingeslagen in Etten-Leur: 'Al het derde weekend dat het hier raak is'

In Etten-Leur zijn zaterdagnacht de autoruiten van zeker twintig auto's vernield. Dat meldt de politie zondagmiddag.

Een getuige belde zaterdagnacht rond kwart over vijf de politie met de boodschap dat iemand in de omgeving van de Bazuinlaan autoruiten vernielde. Ondanks dat meerdere agenten direct naar die buurt reden, werd de dader niet aangetroffen.

Rode Poort

Op dit moment zijn er twintig vernielde auto’s bij de politie bekend. Deze auto’s waren geparkeerd in de omgeving van de Rode Poort. "Ook in mijn straat", laat Andrea weten. "Ik heb het niet gezien, maar ik weet nu wel dat ik het zeker gehoord heb."

De politie houdt er rekening mee dat er meer auto’s vernield zijn.

Spiegels

Rob verzucht dat dit al het derde weekend achter elkaar is dat het raak is in deze buurt. "Twee weekenden werden er spiegels vernield en nu dit..."

"En afgelopen week was er ook al brandstof gestolen in de wijk Grauwe Polder", vult Lien aan.