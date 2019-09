Alle ogen op WK gericht op Mathieu van der Poel: 'Hij is de sterkste renner ter wereld'

HARROGATE -

Krijgen we na 1985 een nieuwe Nederlandse wereldkampioen? Die kans is zeker aanwezig. Mathieu van der Poel is in ieder geval de grote favoriet voor de titel. Hij baarde dit jaar opzien op de weg met onder meer winst in de Amstel Gold Race. De buitenlandse pers liep massaal uit voor 'VDP', die in de Brabander een nieuwe kampioen zien.