PSV wint makkelijk in Zwolle, 'maar heeft nog wat huiswerk', Willem II op laatste moment onderuit

PEC Zwolle kon op de gladde kunstgrasmat lange tijd aardig meekomen, maar Rosario brak de score in de 39e minuut open met een schot van buiten het zestienmetergebied. Daarmee scoorde de aanvoerder van PSV voor de tweede wedstrijd op rij, terwijl hij in de 52 duels daarvoor nog nooit had gescoord in de eredivisie.

Na rust was het spelbeeld vrij eenzijdig. PSV kreeg door die voorsprong wat meer ruimte en profiteerde daar volop van. Malen zorgde in de 68e minuut voor de 0-2. De Japanner Doan nam met zijn eerste PSV-treffer de 0-3 voor zijn rekening en in blessuretijd scoorde invaller Erick Gutierrez ook nog. Al met al wist PSV dus vrij gemakkelijk te winnen in Zwolle en gaat het dus nog altijd samen met Ajax aan kop in Nederland.

Topscorer van Nederland

Een PSV'er die wél alleen aan kop gaat is Donyell Malen. De spits van de Eindhovenaren scoorde zondag opnieuw en staat na acht eredivisieduels op evenzoveel doelpunten. Het rekensommetje richting het einde van het seizoen is makkelijk gemaakt. Als Malen op deze voet verder gaat, komt hij de geschiedenisboeken in. "Nou, dat neem ik nog niet zo serieus hoor", reageert Malen lachend.

Willem II in laatste minuten onderuit

Willem II verspeelde in de laatste minuten van de wedstrijd tegen FC Utrecht een punt. De Tilburgers stonden in de 87e minuut nog op 0-0, maar toen wist Utrecht nog twee keer te scoren.

FC Utrecht moest in de tweede helft met tien man verder na de overtreding van Leon Guwara op Fred Heerkens. Maar, Utrecht was met tien man echter gevaarlijker dan met elf.

Willem Janssen liep vlak voor tijd bij een vrije trap goed vrij en kopte de bal achter doelman Timon Wellenreuther. Willem II zocht in blessuretijd naar de gelijkmaker, maar FC Utrecht profiteerde van de ruimte en Gyrano Kerk tikte in de rebound de beslissing binnen.

RKC verliest van tiental Vitesse

RKC Waalwijk heeft zondag de wedstrijd tegen Vitesse verloren. In Waalwijk werd het 1-2 voor de bezoekers, die bijna de hele tweede helft met tien man speelden.

De rechtsback van Vitesse, Julian Lelieveld, kreeg in de 52e minuut rood toen hij RKC'er Stanley Elbers neerhaalde in het strafschopgebied. Clint Leemans maakte vervolgens de 1-1 vanaf de penaltystip. Oussama Tannane bezorgde de ploeg uit Arnhem de winst door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten. Nouha Dicko had al na een kwartier de score geopend voor Vitesse.

RKC blijft door dit verlies op de laatste plaats in de Eredivisie met één schamel puntje.

