'RKC verliest onnodig van tiental Vitesse na twee discutabele momenten'

Danilho Doekhi van Vitesse in duel met RKC'er Hans Mulder. (Foto: Hollandse Hoogte)

RKC Waalwijk heeft zondag de wedstrijd tegen Vitesse verloren. In Waalwijk werd het 1-2 voor de bezoekers, die bijna de hele tweede helft met tien man speelden.

De rechtsback van Vitesse, Julian Lelieveld, kreeg in de 52e minuut rood toen hij RKC'er Stanley Elbers neerhaalde in het strafschopgebied. Clint Leemans maakte vervolgens de 1-1 vanaf de penaltystip. Oussama Tannane bezorgde de ploeg uit Arnhem de winst door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten. Nouha Dicko had al na een kwartier de score geopend voor Vitesse.

RKC blijft door dit verlies op de laatste plaats in de Eredivisie met één schamel puntje.

