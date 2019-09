Nederland wereldkampioen: volledig Brabants team wint voor eerst in historie Motocross of Nations

Jeffrey Herlings in actie tijdens de eerste race op het TT Circuit tijdens de Motocross of Nations. (Foto: ANP)

Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen hebben in Assen de Motocross of Nations gewonnen. De drie Brabanders schreven hiermee historie: Nederland won nog nooit deze prestigieuze landenwedstrijd,

Nederland won wel zeven keer zilver en zes keer brons op de Motocross of Nations. Deze wedstrijd geldt als het wereldkampioenschap voor landenteams. In tegenstelling tot een reguliere Grand Prix gaat het niet om de individuele prestaties, maar om de prestatie als team. Elk team telt drie rijders.

Na de tweede manche had Nederland de leiding in het klassement al stevig in handen en die positie kwam in de derde en laatste manche niet meer in gevaar.