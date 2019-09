Politie geeft nieuwe beelden vrij van steekpartij in Eindhoven, verdachte nog spoorloos

De politie liet maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant nieuwe beelden zien van de verdachte die zaterdagnacht 14 september een 20-jarige man neerstak in Eindhoven. De politie toonde vorige week maandag ook al beelden van de verdachte. Dit leverde twaalf tips op, maar hij is nog niet gevonden. De politie hoopt dat de nieuwe beelden een gouden tip opleveren.

In de nacht van 14 op 15 september was er rond kwart over drie op de uitgaansstraat Stratumseind een aanvaring tussen de verdachte en een 20-jarige man. Het slachtoffer werd twee keer diep gestoken. De man kreeg later 25 hechtingen in zijn onderarm en één in zijn nier. Na de steekpartij ging de verdachte er snel te voet vandoor.

In de nieuwe beelden is ook een vrouw te zien die die nacht naast de verdachte liep. De politie hoopt dat de vrouw zich meldt.

