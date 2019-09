Zangeres Corry Konings ontvangt oeuvreprijs Buma NL Awards, Snollebollekes weer grootste feestact

Zangeres Corry Konings heeft maandagavond tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards de oeuvreprijs ontvangen. De zangeres uit Berkel-Enschot viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum in het artiestenvak. Konings ontving de prijs uit handen van cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg.

Frans Bauer, die ook voor de oeuvreprijs was genomineerd, viel buiten de prijzen. Ook Django Wagner ging zonder prijs naar huis. De zanger was genomineerd in de categorie 'Beste act Levenslied'.

Snollebollekes (Rob Kemps uit Best) won voor de derde keer de Buma NL Award voor de beste feestact. De prijs voor het grootste talent ging naar Brian Voet uit Oss.

Zanger Tino Martin was met maar liefst vier prijzen de grote winnaar van de Buma NL Awards. Hij kreeg prijzen in de categorieën: meest succesvolle single Hollands, meest gestreamde track Hollands en meest gedraaid in de Nederlandse horeca. Daarnaast werd de zanger uitgeroepen tot beste act levenslied.