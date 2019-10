Waarom gaan er 10.000 boeren naar Den Haag? 'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers'

Trekkers op weg naar het Malieveld in Den Haag. (Foto: Roel Bolsius/Twitter)

Het protest leidde in de ochtendspits tot de zwaarste ochtendspits ooit. Op het hoogtepunt zorgden alle files voor ruim 1200 minuten vertraging in Brabant. In heel Nederland stond op het hoogtepunt ruim 1100 kilometer file.

De boeren demonstreren omdat ze boos zijn op de politiek, maar ook op de samenleving. "De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf", stellen ze. "De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis."

Inkrimping veestapel

Verder wordt gedemonstreerd onder meer tegen de gedwongen inkrimping van de veestapel, voor onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof en voor duidelijkheid over het landbouwbeleid op de lange termijn.

Minister van Landbouw Carola Schouten woont de demonstratie op het Malieveld bij en wil ook in gesprek gaan met de boeren. Ook Kamerleden, onder wie Jacco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) zijn van plan te komen. De Groot zette onlangs veel kwaad bloed bij de landbouwsector toen hij een pleidooi hield voor halvering van de veestapel.