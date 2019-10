Stadsprediker Arnol Kox een hart onder de riem steken in het ziekenhuis? Stuur een kaartje!

‘Het is stil in de straten van Eindhoven. Je hoorde hem al van ver aankomen’. Veel mensen reageren geschokt op het nieuws dat Arnol Kox met spoed is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een stoornis aan het beenmerg. Ook al ziet de doodzieke stadsprediker van Eindhoven uit naar ‘het paradijs’, toch kan hij alle steun goed gebruiken. Wil jij je hem een hart onder de riem steken? Omroep Brabant is een kaartenactie begonnen.

Arnol (67) heeft de nodige ellende al achter de rug. Zo had hij een hartaanval op de Markt in Eindhoven, verloor hij zijn dochter en moest zijn been worden geamputeerd. Een maand geleden werd bij hem het myelodysplastisch syndroom (mds) ontdekt. Zijn beenmerg maakte geen of te weinig bloedcellen aan.

Ondanks zijn slechte gezondheid ging hij met zijn rolstoel toch de stad weer in om te prediken. “De kracht die hij uit zijn geloof put, is enorm”, zei zijn vrouw Gerry Diederen eerder. Helaas ging zijn weerstand daarna zo achteruit, dat zijn situatie levensbedreigend was. Maar sterk als hij is, krabbelde hij vorige week weer op. De afgelopen dagen ging hij echter weer zo achteruit, dat hij met spoed is opgenomen in het Catharina Ziekenhuis.

Reacties

Op Facebook reageren mensen bedroefd dat Kox niet meer te zien is in de straten van Eindhoven. Veel Eindhovenaren zien hem als een ‘icoon van de stad’. Al tientallen jaren probeert hij mensen in de binnenstad van Eindhoven te ‘bekeren’.

Maikel Laura Selina zegt op Facebook: “Twintig jaar lang zag ik jou in Eindhoven. Een uniek mens. Heel veel sterkte!” En Chris van Seggelen zag hem al toen hij 13 jaar oud was: “Al vanaf dat ik naar school ging toen ik 13 was, stond je te prediken. We hebben je zelfs een keer mee naar school genomen, tot groot ongenoegen van de conciërge.”

Miranda zegt dat hij ‘altijd in was voor een praatje’: “Zelfs in zijn rolstoel probeerde hij zijn boodschap over te brengen. Zo’n positieve man.” En Natascha van Es-Brugman: “Ik hoor hem nog roepen: Bij de vrouw is het vrouwelijk, bij de man is het mannelijk, maar bij de Heer is het altijd heerlijk. Ik hoop het voor hem.”

Kaartje sturen

Wil je Arnol Kox een hart onder de riem steken? Stuur een kaartje naar Omroep Brabant! Wij zorgen dat Arnol de kaartjes krijgt.

Omroep Brabant

t.a.v. Arnol Kox

Postbus 108

5600 AC Eindhoven