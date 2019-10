Kees (72) kon door rugblessure niet meer wandelen, maar loopt nu tiende marathon: 'Echte uitdaging'

OOSTELBEERS -

Een marathon lopen is al een hele prestatie op zich, maar al helemaal als je 72 jaar bent. Toch gaat Kees Smetsers uit Spoordonk de uitdaging aan. “Het wordt mijn tiende marathon. Deze keer is het echt een uitdaging. Het wordt niet beter, alleen maar minder”, vertelt hij over zijn leeftijd. Gelukkig weet hij waar hij het voor doet.