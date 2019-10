Boeren moeten ook weer terug: 'Hoef je niet per se de weg op, blijf dan thuis'

Automobilisten moeten rekening houden met een zware avondspits. De boeren die dinsdagmorgen voor een verkeerschaos zorgden, moeten namelijk dinsdagmiddag ook weer naar huis. Rijkswaterstaat adviseert mensen, die niet per se de weg op moeten, op een ander tijdstip te reizen.

De boeren zijn dinsdag naar Den Haag gegaan om hun stem te laten horen. Ze zijn boos op de politiek, maar ook op de samenleving. "De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers: we hebben hart voor ons bedrijf", stellen ze.

De duizenden trekkers zorgden dinsdagmorgen, samen met het slechte weer, voor de drukste ochtendspits ooit. Op het hoogtepunt, even na half negen, stond er in Nederland in totaal 1136 kilometer file. Nu de trekkers ook weer naar huis moeten, wordt gevreesd voor een nieuwe verkeerschaos.

Rijkswaterstaat adviseert mensen, die niet per se tijdens de avondspits de weg op hoeven, op een ander tijdstip te reizen.